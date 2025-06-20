Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne heyecanı yaşayan öğrencileri kutladığı bir paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/FDJOVlD9EK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2025