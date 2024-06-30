Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.