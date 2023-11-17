Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Maarif Vakfı 3. İstanbul Eğitim Zirvesi’ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu coğrafyada yakılan bilgi kandillerinin insanlığın yolunu aydınlattığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Maarif Vakfı 3. İstanbul Eğitim Zirvesi’ne bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapan ülkenin kütüphaneleri, şifahaneleri, medreseleri, rasathane ve dershaneleriyle ilim ve irfan yolcularının her zaman ilk durağı olduğunu anlattı.

"Bu coğrafyada yakılan bilgi ve hikmet kandilleri, asırlarca bütün insanlığın yolunu aydınlatmıştır" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türkiye, son 21 yılda bilim ve teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler sayesinde eğitimde küresel cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfımızın, ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını görüyoruz. Bugün 52 ülkede toplam 52 bin öğrenciye hizmet veren Vakfımız, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde nitelikli insan kaynağının yetişmesinde önemli rol üstleniyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.