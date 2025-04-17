Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 32’nci yılında rahmet ve saygıyla andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 32’nci yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.