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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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