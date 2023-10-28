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FDN Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimde fırsat eşitliği gibi alanlarda yürüttüğü pek çok sosyal sorumluluk projesine bir yenisini ekledi. Grup, ‘Cumhuriyet Bizim, Gelecek Hepimizin’ mottosuyla Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak TOÇEV bünyesindeki 100 kız çocuğuna eğitim bursu verdi.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv başta olmak üzere yetkili satıcılık ve servis, lojistik ve sigorta sektörlerinde 34 yıldır faaliyet gösteren, grup şirketi ile Avrupa’nın en büyük araç kiralama şirketi Europcar’ın 2002 yılından beri Türkiye temsilciliğini yürüten FDN Grubu, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda, topluma fayda sağlamayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan FDN Grubu, bu kez ‘Cumhuriyet Bizim, Gelecek Hepimizin’ mottosuyla Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) bünyesindeki 100 kız çocuğuna burs imkanı sağladı. Bu proje ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, eğitimde fırsat eşitliği misyonunu daha da anlamlı kılmak isteyen grup, sosyal medya kanallarında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nden bu yana Atatürk’ün gelecek, eğitim, kız çocukları ile ilgili sözlerini paylaştığı bir post serisi de yayınlandı.

2018 yılında Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Platformu’nun imzacıları arasında yer alan grup, Kadın Dostu Marka unvanına da sahip. Bu kapsamda FDN Grubu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiği ‘Eşitsizliğe Dur De!’ projesi, Kadın Dostu Markalar Platformu’nca ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi 2023 Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’ne, kız çocuklarının kalıplara sığdırılmadan yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken projesi ‘Kalıplara Sığmayan Kızım Var Benim’ ile hem Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Kadın Dostu Marka Farkındalık Ödülü’nü hem de Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından Kuzey Yıldızı Ödülü’ne layık görülmüştü.