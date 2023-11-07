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Abdullah Gül Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Model United Nations Projesi gerçekleştirildi

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Model United Nations projesi düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde, Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilen projede çeşitli liselerden öğrenciler, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyi delege olarak temsil ederek simülasyonlar gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Sosyal, İnsani ve Kültürel Haklar Komitesi (SOCHUM), Ekonomik ve Mali İşler Komitesi (ECOFIN) ve Lozan Konferansı Komitesi'nde tartışmalar yaptı.

Üç gün süren proje çerçevesinde Gençlik Konseri de verilirken 29 Ekim Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nde de Cumhuriyet Galası yapıldı. Projeye, Kayseri'deki çeşitli liselerden 350 öğrenci katılım gösterdi.