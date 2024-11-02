DEİK Türkiye - Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel’in, haziran ayında duyurduğu Togo seferi başlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk şirketleri için 7 milyar 721 milyon doları bulan yatırım fırsatları sunan resmi ziyaret, 15-19 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Afrika heyetine katılmak isteyen iş insanlarının 12 Kasım 2024 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

DEİK Türkiye - Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, yaptığı yazılı açıklamada, Togo ziyareti hakkında şu bilgileri verdi: “DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi olarak, 15-19 Kasım 2024 tarihleri arasında Togo’nun Aneho ve Lome şehirlerine yönelik bir özel sektör heyet programı gerçekleştirilmesi planlanladık. Program kapsamında, Türkiye ve Togo arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla kurum-kuruluş ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri ve networking toplantıları düzenlenecek. Türk mutfağının tanıtılacağı Aného Uluslararası Tarih Festivali’ne katılacağız. Bu meşhur festivalde Türkiye bu yıl onur konuğu seçildi.

Tüm bakanların hazır bulunacağı temaslarımıza; demir-çelik, sağlık, inşaat ve altyapı, yapı malzemeleri, gıda & tarım üretim makinaları, bilgi teknolojileri, bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin katılması çok önemli. 7 milyar 721 milyon dolar değerindeki projeler, Avrupalı ve Çin şirketlerinin yası sıra Türk firmalarına Afrika’da önemli bir yatırım fırsatı sunuyor. Ayrıca bu projelerin tamamı devlet garantilidir."