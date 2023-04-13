8 ay önce nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ayrılacaklarını duyurdu. Bir süredir "ayrılacaklar" dedikoduları gündeme gelen çift, yaptıkları ortak açıklamada "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık" dedi. Söylentilere göre Demet Özdemir, evlenmeden önce yaşadığı eve geri döndü.

Haber Twitter'da TT oldu

Uzun bir süre evliliklerinde sorun olduğu konuşulan çift, tam bu haberlerin dedikodu olduğunu düşünmeye başladığımız günlerde paylaştıkları "boşanıyoruz" haberiyle gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin hayranları, sosyal medyada haberi trend topic yaptı. Twitter'da "Demet Özdemir" başlığı altında yapılan "Boşanma kağıdına imza atana kadar inanmam" yorumlarının yanında "Beklenen haber geldi" yorumları dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir’in, eşi Oğuzhan Koç’un başrolünde yer aldığı ‘Özür Dilerim’in galasına katılmaması 'ayrılık' söylentilerini güçlendirmişti. İddialara göre Özdemir, Koç ile birlikte yaşadığı evi terk ederek bekarlık evine döndü.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılık kararlarını iki saat önce Instagram hesabından paylaştıkları hikaye ile duyurdu.

İşte o paylaşım:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."