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Yönetim Kurulu Başkanı: Salih KUMBAR Genel Müdür: Muhsin YAVUZ Yönetim Kurulu Başkan V.: Muhsin YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi: Yavuz YILMAZ oldu.

Buna göre;

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim belli oldu.

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