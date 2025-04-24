Türkiye’nin denizcilik alanındaki en prestijli fuarlarından biri olan MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED fuarcılık tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. 27 Nisan tarihine kadar Fuar İzmir'de devam edecek MAST İzmir Boat Show, dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün en büyük yerli üreticilerini, tekne ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getirerek denizcilik dünyasını İzmir'de buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan, Emel Yılmaz, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı.

TUGAY: KENTİMİZİN DENİZLE KURDUĞU BAĞIN GÜÇLÜ SİMGELERİNDEN BİRİ BU FUAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin de çok önem verdiği bir fuarın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok genç, henüz 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu fuar kentimizin denizle kurduğu bağın da güçlü simgelerinden biri. Her yıl gelişiyor, katılımcı sayısı artıyor. İzmir, yüzyıllardır denizle nefes alan bir şehir. Tarihi boyunca gemicilerin, tüccarların, denizcilerin limanı olan bir şehir. Ülkemiz de kaliteli üretimiyle denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Tarihi bir liman kenti olarak bu başarıya ortak olmanın, sektör temsilcilerinin yanında durmanın boynumuzun borcu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“İZMİR’İN FUARCILIK GEÇMİŞİ TÜRKİYE’NİN BELLEĞİNE KAZINMIŞ KÖKLÜ BİR GELENEKTİR”

Göreve başladığında İzmir’i denizle daha yakın hale getireceklerini söylediğini hatırlatan Tugay, yaptıkları çalışmaları anlattı. Körfez temizliğini öncelik olarak gördüklerini kaydeden Tugay, “Bu yıl sadece Körfez temizliği ve altyapı için bütçemizden 9 milyar TL pay ayırdık. Devraldığımızda tamamlanma aşamalarının çok uzağında gibi görünen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4’üncü fazını önümüzdeki pazartesi açıyoruz. Yine kendi kaynaklarımızla kent tarihimizin en geniş çaplı dip taramasını başlattık. 2 tarama gemisi, taşıyıcı gemilerle çalışmalarına aralık ayından beri devam ediyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirken Körfez'in kıyısına birçok semt marinası kazandırmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu yolda da çalışmaya devam ediyoruz. İzmir’in fuarcılık geçmişi, Türkiye’nin belleğine kazınmış köklü bir gelenektir. Enternasyonal Fuarımız ile başlayarak bir asırdır süregelen bu miras, şehrimizin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirdi. MAST İzmir Boat Show da bu geleneğin yeni temsilcilerinden biri olarak her geçen yıl mutlaka güçlenerek varlığını devam ettirecektir. Bu fuarımız da tıpkı Marble İzmir gibi kalıcı, marka değeri yüksek ve uluslararası ölçekte saygın bir etkinlik olma yolunda ilerliyor. Denizle iç içe yaşayan bir şehir olarak, denizcilik kültürünü büyütmeye, üreticilerimizi desteklemeye, kentimizi mavi rengiyle daha da bütünleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SOYDAN: HER SENE DAHA BAŞARILI BİR FUAR YAPIYORUZ

ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan, fuarın üçüncü yılına girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Soydan, “Bu sene ilk defa süper yat topluluğunun desteğini aldık. Her sene üzerine koyuyoruz, her sene daha başarılı bir fuar yapıyoruz” diyerek İZFAŞ'a teşekkür etti.

350 ÜZERİNDE TEKNE SERGİLENİYOR

Fuarda bu yıl, 110 katılımcı yer alıyor. Ayrıca fuarda sergilenen tekne sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. MAST İzmir Boat Show'da, 350'nin üzerinde tekne, bot ve deniz aracı sergileniyor. Sadece sektör profesyonellerinin değil deniz tutkunlarının ve yatırımcıların da ilgisini çeken fuar; yeni iş birliklerinin, ihracat bağlantılarının ve sektörel fikir alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlayarak hem sektöre hem de şehrin ekonomisine katkı sunacak. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan, kaliteli üretimiyle dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye’nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması da hedefleniyor. MAST İzmir Boat Show, 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Halka açık olacak fuara girişler 300 TL.