İzmir Büyükşehir Belediyesi ile özdeşleşen Süt Kuzusu Projesi'nde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının süte erişmesini sağlayan proje kapsamında ayrıca hijyen ürünü olarak bebek şampuanı da hanelere teslim edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü Süt Kuzusu Projesi’nde ocak ayında başlayan dağıtım dönemi nisanda tamamlandı. Yeni dönem için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri dağıtımları başlattı.

Dağıtımlar kapsamında sütlerin yanında bebek şampuanı da evlere teslim edildi.

“Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın” diyerek üreticilerden satın alınan sütleri kentin dört bir yanındaki 2-5 yaş arası çocuklara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi böylece bir yandan kırsala destek veriyor, diğer taraftan İzmirli miniklerin sağlıklı gıdaya erişmesini sağlıyor. Ayrıca ekonomik olarak zor günler geçiren hanelerin bütçelerine de katkı sunuluyor.

HİJYENİN ÖNEMİNE DE DİKKAT ÇEKİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Süt Kuzusu Şefi Enes Yaşar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Süt Kuzusu Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Başvurusunu tamamlamış ve projeden faydalanma hakkı kazanmış vatandaşlarımız için bir dağıtım periyodunu daha başarıyla tamamladık. Yeni dağıtım dönemimize 30 ilçe 622 mahallede başlamış bulunuyoruz. Bu periyotta Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda çocuklarımıza süt desteğinin yanı sıra bebek şampuanı da ulaştırılacak. Bu destekle sadece çocuklarımızın sağlıklı gelişime katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hijyenin önemine de dikkat çekiyoruz” dedi.