Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslarda 53 farklı branşta eğitim gören bin 632 kursiyerin 3 bin 690 el emeği göz nuru eserinin beğeniye sunulduğu sergi törenle açıldı. Geleneksel Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı Geçmişin Altın İzleri adlı sergi 16 Mayıs’a kadar açık kalacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Meslek Edindirme Kursları (DENMEK) ve Genç Denizli projeleri kapsamında hazırlanan sergide, 53 farklı branşta eğitim alan bin 632 kursiyerin hazırladığı üç bin 690 eser yer alıyor. Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı Geçmişin Altın İzleri adlı sergi Pamukkale Kültür Merkezi’nde açıldı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada sergiye katılan herkese teşekkür ederek, Anneler Günü dolayısıyla tüm kadınların bu özel gününü kutlamayı da ihmal etmedi. Başkan Çavuşoğlu, “Bu sergide sadece el emeği değil, sabır, azim ve kültürel miras da var. Denizli’mizin değerli kadınları başta olmak üzere tüm kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu eserlerde geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulduğunu görüyoruz. Bizler, bu emeklere destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Her bir ürün, Denizli’nin kültürel zenginliğinin ve üretken ruhunun bir yansımasıdır” diye konuştu.