Tıp Fakültesi öğrencileri, Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi’nde otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri’nce kurulan Engelsiz Kampüs Sosyal Sorumluluk Projesi Grubu üyeleri; Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi’nde eğitim gören otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Şenlik, piknik ve farkındalık etkinliğinde aileler deneyimlerini, otizmli çocuk sahibi olmanın getirdiği sorunları, karşılaştıkları zorlukları anlatma, paylaşma fırsatı buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Otizm Merkezi gibi tesislerin artmasını isteyen, otizmle ilgili toplumsal farkındalığın önemine değinen ebeveynler, etkinliğin organize edilmesini sağlayanlara teşekkür etti.