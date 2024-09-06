Ankara Bilim Koleji, deprem bölgesinden gelen öğrencilere tam burs vererek eğitimlerine destek olma kararı aldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Bilim Koleji Koleji Kurucu Ortağı ve Okul Müdürü Mehmet Özbek, depremzedelere yönelik bu anlamlı desteği kamuoyuna duyurdu. Özbek, yaşanan büyük felaketin ardından öğrencilerin eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Özbek, "Türkiye büyük bir deprem acısı yaşıyor. Eğitimimiz bu yüzden gecikmeli başladı. Bu hafta, deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz de aramıza katıldı. Onlarla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile eğitimimize başladık. Depremzede öğrencilerimize tam burs verdik. Yıkılan okullarını ve arkadaşlarını anarak onlara destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Bilim Koleji’nin 50 yıllık köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Özbek, kurumun eğitimdeki temel felsefesini ve hedeflerini de paylaştı: "Bilim Koleji olarak, daima bilimin ışığında ilerleyen, Atatürkçü, özgür düşünceli nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kuzey Avrupa düzeyinde bir eğitim planlıyoruz ve öğrencilerimizi uluslararası başarıya hazırlıyoruz. Lisede üniversite sınavı, ortaokulda ise lise giriş sınavlarına odaklanıyoruz. Akademik başarıyı esas alarak öğrencilerimizin gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını sağlamak en büyük amacımız."

Özbek, Bilim Koleji’nin öğretmen kadrosuna da değinerek, "Tüm öğretmenlerimiz dershane kökenli, alanında uzman ve kitap yazarıdır. Eğitim ve öğretimi birbirinden ayırmadan, bilimsel temeller üzerine kurulu bir sistemle ilerliyoruz," ifadelerini kullandı.