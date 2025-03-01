TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “2024 yılında deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları sektörümüzün büyümesine en önemli katkıyı verirken, özellikle yılın son döneminde kredi faizlerindeki düşüşlerin sonucunda konut satışları da ivme kazanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da inşaat sektörü 2024 yılında yüzde 9,3 büyüme oranını yakalamıştır” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2024 yılı büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi:

“2024 yılında yüzde 3,2’lik büyüme oranı ile her ne kadar orta vadeli program hedefinin altında olsa da ekonomik istikrarı koruyacak bir büyüme sağlanmıştır. Burada kısmi de olsa bir dengelenmeden bahsedebiliriz, çünkü ekonomi hızlı büyümeden ziyade istikrar temelli bir büyüme patikasına geçmiştir. Bununla birlikte, inşaat sektörü yüzde 9,3 oranı ile genel ekonomik büyümenin oldukça üzerinde bir performans sergilemiştir. 2024 yılında deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları sektörümüzün büyümesine en önemli katkıyı verirken, özellikle yılın son döneminde kredi faizlerindeki düşüşlerin sonucunda artan konut talebi ve kentsel dönüşüm projeleri sektördeki büyümeyi destekleyen ana unsurlar olmuştur.

Afet bölgelerinde hızlı konut inşası sürecinin yanı sıra büyükşehirlerde lüks ve orta segment konut projeleri sektörün büyümesine katkı sağlamıştır. Konut fiyatlarındaki durağanlık ile birlikte konut kredi faizlerindeki bir miktar gerileme satışların canlanması için itici güç olmuştur. Aynı zamanda kamu yatırımlarındaki yavaşlamaya rağmen özel sektör yatırımlarının sürmesi ve özellikle ticari projelerin artması bu büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri, ekonomik daralma dönemlerinde bile sürdürülmesi gereken stratejik projelerdir. Bu tür projelerin yaygınlaşması, inşaat sektörüne sürekli bir iş hacmi sağlamaktadır. Elbette inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarının da katma değerdeki büyümeyi etkilediği unutulmamalıdır. Mevcut faiz indirimi beklentileri ile birlikte konut kredi faizlerindeki düşüşün sürmesi halinde, konut talebi gelecek dönemde daha da hızlanabilir ve sektörümüzün büyümesine daha fazla katkı yapabilir.”