1-7 Mart 2024 tarihleri arasındaki Deprem Haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, deprem zararını azaltmak için toplumsal olarak bilinçlenmemiz ve depreme dayanıklı yapılaşmayı hayata geçirmemiz gerektiğinin altını çizdi.İSTANBUL (İGFA) - Sektör temsilcilerinden Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, 1-7 Mart 2024 tarihlerindeki Deprem Haftası ile ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin deprem gerçeğini her gün hafızalarda taze tutarak buna göre hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin deprem gerçeğini her gün hatırlaması gerektiğine vurgu yapan Tolga Öztoprak, “Depremi, deprem olduğunda hatırlayıp zaman geçtiğinde unutmak, yokmuş gibi davranmaktan kaçınmalıyız. Depremlerde kaybedilen hayatları yerine koyamayız ama depreme dayanıklı binalar inşa ederek kayıpları en aza indirebiliriz. Ytong olarak bu gerçeği unutmadan çalışmaya, üretmeye; eğitime ve bilinçlendirme çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

GERÇEK DENETİMDEN GEÇEN BİNALAR AYAKTA

Tolga Öztoprak , deprem sonrasında yapılan araştırmalarda standartlara uygun projelendirilen, projeye uygun nitelikli yapı malzemeleri tercih edilen ve gerçek bir denetimden geçen binaların sağlam bir şekilde ayakta durduğunun ortaya çıktığını belirtti. Tolga Öztoprak ayrıca "Standartlarına uygun üretilen malzemenin, tekniğine uygun şekilde yerinde kullanılmasını sağlar, yerinde denetim ve kontrol hizmeti almalarını zorunlu hale getirirseniz depreme dayanıklı ve sağlam yapılar oluşur, aslında kural çok basit ve adımlar çok net” dedi.

Tolga Öztoprak, depreme dayanıklı yapılaşmada yapı malzemelerinin önemine dikkat çekerek “Deprem esnasında binalar, yapı ağırlığı ile orantılı biçimde depremden etkilenirler. Daha hafif binalar inşa ettiğinizde binaya etkiyen deprem yüklerini, deprem risklerini de azaltmış oluyorsunuz. Bunun için hafif yapı malzemesine ihtiyaç var. Biz Ytong olarak bu konuyu kurulduğumuz günden bu yana önemsiyor ve duvar bloklarımızı daha hafif hale getirmek için AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığımız Ytong 0,08 duvar bloklarımız sağlamlığından ödün vermeden standart gazbeton bloklara göre daha hem daha hafif hem de ısı yalıtım performansı daha yüksek bir malzeme. Tüm üreticileri bu bilinçle üretmeye ve binalarımızı hep birlikte iyileştirmeye davet ediyoruz.” dedi