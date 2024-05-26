İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dervişoğlu; ”İYİ Parti Genel Başkanı ve Genel İdare Kurulu Başkanlık Divanı Üyelerimizle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanımızın yanında duracağız. Hiç kimse bundan sonraki dönem için Nevşehir'i yok saymasın.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Nevşehir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Beraberinde partisinin bazı milletvekilleri ve İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ile belediye başkanlık binasına gelen Dervişoğlu’nu burada Belediye Başkanı Rasim Arı ve partililer karşıladı.

Bu arada Dervişoğlu’nun ziyareti öncesinde, geçtiğimiz yıllarda indirilen T.C. ibaresi belediye binasının tabelasına yeniden eklendi. Dervişoğlu, tabela önünde Belediye Başkanı Rasim Arı ve partililerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Genel Başkan Dervişoğlu’nu başkanlık makamında konuk Belediye Başkanı Rasim Arı, "Burası dünyanın en romantik, en fantastik ve en mistik şehri. Şeref verdiniz. İyi ki geldiniz sayın Genel Başkanım. Nevşehir 31 Mart 2024 tarihinde bir demokratik refleks göstererek kendi evladına, kendi demokrasisine, kendi hakkına, hukukuna sahip çıkan bir şehir olarak hem Ankara’ya hem de Türkiye'ye bir mesaj vermiştir. Bu, milletin iradesinin üzerinde bir iradenin olmadığını, milletin istekleri ve doğrultusunda hareket etmediğiniz zaman size nasıl bir tokat vuracağının gösterildiği bir seçim olmuştur. Nevşehirliden başkasından emir almayacağız. Nevşehirli ne derse onun dediğini yapacak bir siyaset, bir belediyecilik uygulayacağız bu şehirde” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’da, Başkan Arı’yı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayarak görevinde başarılar diledi. Arı’nın belediye başkanlığı süresince önemli işlere imza atacağına ve Nevşehir’in Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağına inandığını kaydeden Dervişoğlu, “Kendi evladına, kendi değerlerine, kendi doğrularına, demokrasinin geleneklerine her yerden daha fazla uyarak demokrasiyi yaşatma iradesi sergileyen, haklının hakkını teslim eden bir kent olma özelliğiyle temayüz eder. Nevşehir'e hizmet etmek yolculuğunu tarafsızca sürdürebilmek adına ay yıldızlı role rozetle dolaşacak. Nevşehir Belediyesi'nin tabelasına koyacağımız Türkiye Cumhuriyeti ibaresi aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktığımızın da bir delili olarak tarihe geçecek" dedi.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, "İYİ Parti iktidar meşalesini yaktı mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Burada bizim açımızdan kazanılması zor gibi görünen bir seçim süreci yaşadık. Belediye başkanımız Rasim Arı rekor oyla seçildi. Nevşehir'de muvaffakiyet sağlayacak arkadaşlarla yola çıkılınca netice alınıyorsa, Türkiye genelinde de aynı şeyi yapmak mümkün. Buradan bir mesajım olsun. Nevşehir kazanılıyorsa Türkiye neden kazanılmasın diyerek Nevşehir'den bir iktidar yolculuğu başlattığımızı ifade edebilirim."

Belediye Başkanı Arı, daha sonra ziyaretin anısına İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na çini bir vazo hediye etti.