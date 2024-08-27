Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, Afyon Şuhut’tan Kocatepe’ye gerçekleştirilen 15 kilometrelik “Zafer Yürüyüşü”ne katıldılar. Büyük Taarruz’un 102’nci yılındaki anlamlı etkinliğe katılmak için Afyon’a giden öğrencileri, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz karşıladı. Rektör Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin yükünü omuzlarına alarak yürüdüğü Kocatepe'ye aynı ruhla yola çıkan öğrencilerimizi kutluyor; haklı gururlarını paylaşıyorum” dedi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyon’un Şuhut ilçesi Çakırözü köyünden Kocatepe’ye gerçekleştirilen “Zafer Yürüyüşü”ne katıldılar. Büyük Taarruz’un 102’nci yılındaki anlamlı etkinliğe katılmak için İzmir’den Afyon’a yola çıkan öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve komuta kademesinin Şuhut'tan Kocatepe'ye yaptığı tarihi yürüyüşü anmak üzere 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdiler. 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece yapılan yürüyüş için öğrencilerle birlikte yola çıkan DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özlem Çakır, “Afyon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Şuhut'tan Kocatepe'ye uzanan Zafer Yürüyüşü’ne katılan öğrencilerimiz, gurur ve coşkuyla Üniversitemizi temsil ettiler” dedi.

İZMİR’DE REKTÖR YILMAZ KARŞILADI

Afyon Valiliği tarafından düzenlenen ve farklı üniversitelerden katılımcılar ile Türkiye genelinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Zafer Yürüyüşü’nden dönen öğrencileri, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz karşıladı. DEÜ Rektörlük binasında gerçekleşen buluşmada, Türk ordularının 1922'deki zafer yürüyüşünün izinden giden öğrencilerin heyecanını paylaşan Rektör Yılmaz, “Büyük Zafer’in coşkusunu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin yükünü omuzlarına alarak yürüdüğü Kocatepe'ye aynı ruhla yola çıkan öğrencilerimizi kutluyor; haklı gururlarını paylaşıyorum” dedi.

AY YILDIZLI BAYRAĞI TESLİM ALDI

Buluşmada, Zafer Yürüyüşü’ne katılan DEÜ’lü öğrencilerin Şuhut'taki Büyük Taarruz Karargahı olan Atatürk Evi'ni ziyaretleri sırasında kendilerine emanet edilen Türk bayrağını öğrencilerden teslim alan Rektör Yılmaz, “Bayrağımızı yürüyüşleri boyunca gururla taşıyan öğrencilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bayrağımızı, Türkiye’nin ilk bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi bünyesinde muhafaza etmek üzere öğrencilerimizden teslim aldık. Emanetimizi müzemize ulaştıracağız. Zaferin ışığı, öğrencilerimizin azmiyle daha belirgin daha parlak. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Zafer Haftası münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesinde bulundu.