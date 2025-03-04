Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını ve iş dünyasını yakından tanımasını sağlayacak İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimi yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, programın öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Akademik gelişimin yanı sıra kariyer yolculuklarında da öğrencilerimizin yanındayız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) İŞKUR Gençlik Programı için kura çekimi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının devlet üniversiteleriyle kısmi istihdam modeli olarak hayata geçirdiği ve DEÜ ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen programın kura çekimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Bordo Salon’da noter huzurunda gerçekleştirildi. Programa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kadri Kabak, DEÜ akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği kura çekimi, büyük bir heyecana sahne oldu.

TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK SAYI

Program çerçevesinde, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumuna tanınan en fazla öğrenci kontenjanına sahip üniversitelerden biri olan DEÜ’den 1.750 öğrenci, İŞKUR’un sağladığı teorik ve pratik eğitimlerden faydalanarak kısmi zamanlı iş gücü programlarına dahil edilecek. Kura çekimi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin YouTube kanalı olan DEUWebTV üzerinden de canlı olarak yayınlanırken, aynı zamanda Buca Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi gibi çeşitli fakültelerde kurulan ekranlardan da canlı olarak takip edildi. DEÜ'den programa toplamda 5709 öğrenci başvuru yaptı.

“KARİYER ADIMLARINDA YANLARINDAYIZ”

Kura çekimi sırasında değerlendirmelerde bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İŞKUR ile yapılan bu iş birliğinin öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra kariyer yolculuklarına da destek vermeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürütücülüğünde hayata geçirilen bu program sayesinde, gençlerimiz hem mesleki deneyim kazanacak hem de iş dünyasını yakından tanıma imkânı bulacak. İzmir’de en fazla öğrenci kontenjanına sahip üniversite olarak, öğrencilerimize en iyi imkânları sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sürece gösterilen yoğun ilgi, programın ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Paydaşlarımızla hızlı ve etkili bir şekilde hareket ederek süreci başarıyla yönettik. Bu değerli projenin hayata geçirilmesine katkıları dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Üniversitemizin mezunlarından biri olan İzmir İŞKUR İl Müdürü Sayın Kadri Kabak’a da destekleri için teşekkür ediyorum. Kura çekimi sonunda programa dahil olacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Üniversite olarak her zaman yanlarında olacağız.”

“GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT”

İzmir İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, programın temel amacının gençleri iş gücüne kazandırmak olduğunu vurgulayarak, “İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni projelerden biri. Mezunu olduğum DEÜ’de bu programın başlangıcında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Program kapsamında İzmir’de okuyan ve programa başvuran 4.653 öğrencimiz, kendi üniversitelerinde farklı alanlarda istihdam edilerek önemli bir deneyim kazanacak. Çalıştıkları her gün için İŞKUR olarak kendilerine 1.083 Türk lirası cep harçlığı sağlayacağız. Gençlerimizin iş gücü piyasasına adım atmalarını desteklemek en büyük önceliğimiz. Dokuz Eylül Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunarak onların iş hayatında başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak. DEÜ’nün programa gösterdiği yüksek öğrenci katılımı da bunun önemini ortaya koyuyor. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Bölümlerin alfabetik sırasına göre gerçekleştirilen kura çekimlerinde ilk olarak DEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çekilişi yapıldı. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, mutluluklarını Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile paylaştı. Kura çekimi sonuçları, 5 Mart 2025 tarihinde sks.deu.edu.tr web sitesinde tam liste halinde yayımlanacak. Asil listede yer alan öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler, teslim noktası ve son teslim süresi de aynı duyuruda paylaşılacak.