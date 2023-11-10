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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyüşü sonrasında Atatürk'ün mozolesine çelenk sunumuyla birlikte iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer aldı.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 85'üncü yıl dönümünde zatıalinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmak için hiçbir güç engel olmayacaktır" diyerek imzaladı.

Devlet erkanının resmi töreni sonrasında Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.