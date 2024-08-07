Sosyal Belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet konusunda önemli çalışmalara imza atan Didim Belediyesi, kendisine ait Akköy Mahallesi’nde bulunan tarlada yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından hasadı gerçekleştirilen biberler özenle paketlenerek Hisar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efeler Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Altınkum Mahallesi’ne kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bereketli topraklarımızda ürettiğimiz, taze topladığımız ürünleri vatandaşlarımızın sofralarıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Akköy Mahallemizde bulunan kendi tarlamızda üretmiş olduğumuz sebzelerimizi, Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Didim halkı için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi tarafından üretilen sebzeleri alan vatandaşlara Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a teşekkür etti.