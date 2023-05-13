Gençlerin spor yapıp sosyal faaliyetler içerisinde bulunabileceği ve geleceklerini şekillendirmek amacıyla Aydın Didim ilçemizde 3 bin 820 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatlarında çalışmalar büyük bir kararlılıkla devam ediyor. İnşaatların bitmesini Gençlik ve Spor yatırımlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen Didim’in güzel çocukları gün sayıyor.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, temelini atılan kompleksimizin kısa süre içerisinde tamamlayarak gençlerimizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz. Bu spor alanının gençlerimize kazandırılmasında Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.