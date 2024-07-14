Didim Belediyesi’ne ait Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda gerçekleştirilen festivale, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Gani Solak, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Didim Belediye Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aluç, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Nimet Çavuş, sivil toplum kurumu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımın büyük olduğu festivalde, vatandaşlar eşşiz görüntülere sahip mis kokulu, mosmor lavanta tarlalarında fotoğraf çekildi. Sahne gösterileri ile başlayan festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Didim Lavanta Festivali'ne hep birlikte imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Didim sadece Aydın'ın 17 ilçesinden biri değildir. Ege'nin kalbi ve yaşam kentidir.

Didim'de yaşamak ve Didim'e dair her alanda üretmek bir ayrıcalıktır. Festivaller sadece eğlencelerden ibaret değildir; birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi adına yol almaktır.

Lavanta Festivalimizin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda, daha güçlü, daha katılımcılı, daha coşkulu ve mutlu bir Didim adına Didim'e yakışır festivallere imza atacağız. Bugünün ayrı bir önemi var, bugün yönetime geldiğimizin 100. gününde sizinle Lavanta Festivalindeyiz.” dedi.

Festivalde konuşma yapan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, “Bugün burada 4.Lavanta Festivali’nde sizlerle buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Lavanta Didim’e çok yakışıyor, çok saygıdeğer hocalarımızın yanında söz söylemek belki bana düşmez ama Lavanta zaman zaman hepiniz söylersiniz ya duygu durumum çok karmaşık deriz, biraz böyle sıkıntılı hissederiz. İşte lavanta o sıkıntıyı alan bir bitki. Lavanta insana huzur veren bir bitki. Lavanta uykusuzluğu alan bir bitki. Huzur ve mutluluk veren bir bitki. İşte tam da bu yüzden Lavanta Didim'e çok yakışıyor, Lavanta festivali Didim’e çok yakışıyor, İnşallah 4.sünü yaptığımız festivalin bundan yıllar sonra 40.sında da aynı bu güzide toplulukla beraber bir araya gelmenin keyfini ve mutluluğunu yaşarız diye temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından açılışa geçildi. Açılışın ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, protokol üyeleri ve vatandaşlar, eşsiz görüntülere sahip, mosmor lavanta tarlarını gezdi.

Festival kapsamında Türk Müziğinin usta isimleri Eda – Metin Özülkü çifti sahne aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser, muhteşem anlara sahne oldu.