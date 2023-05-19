19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Didim Kent Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından resmi kutlamalar Didim Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Kutlamalara Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, kurum amirleri, siyasiler ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu gerçekleştirdi. Kurucu konuşmasında “ Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs; 19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır” dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Didim Belediyesi halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Spor okulları öğrencileri gösterilerini gerçekleştirdi. 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.