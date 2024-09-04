Dilovası'nda yaşayan bir hayırsever, ilk emeklilik maaşını Gazze'ye bağışladı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, İHH Gebze Temsilciliğine giderek bağışını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gazze'deki zorluklara dikkat çeken hayırsever, "Filistin Gazze'de yaşanan katliama, insanlık dramına sessiz kalamazdım. Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmak imkânsız. Bir nebze olsun yaralarına merhem olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlk aldığım emekli maaşımı Gazze'ye bağışlamak benim için onur. İnşallah bu insanlık dramı bir an önce son bulur." dedi.

İHH TEMSİLCİSİNDEN TEŞEKKÜR

İHH Gebze Temsilcisi Adem Çifçi, yaptığı açıklamada, "Bağışçımızın bu anlamlı desteği, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut olacak. Bu tür yardımlar, bölgede yaşanan zorluklar karşısında büyük bir fark yaratıyor. Bizler de bu bağışı en hızlı ve güvenilir şekilde kardeşlerimize ulaştıracağız. Tüm hayırseverlerimize bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağış, İHH Gebze Temsilciliği aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İHH, bu tür yardımların Gazze'deki insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunduğunu belirtti.