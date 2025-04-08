Diş sağlığına dair sıkça sorulan soruları Diş Hekimi Hatice Uslu Yeniçeri yanıtladı. Diş taşı temizliğinden implantlara, diş beyazlatmanın etkisinden Hollywood gülüşünün herkes için mümkün olup olmadığına kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptıReyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Diş sağlığı, sindirim sisteminden boşaltım sistemine kadar vücudun her alanına etki edebilecek kadar önem taşıyor. Diş sağlığı ve diş bakımı ile ilgili merak edilen soruları, Diş Hekimi Hatice Uslu Yeniçeri yanıtladı.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ ZARAR VERİR Mİ?

Diş sağlığı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkan diş taşı temizliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Diş Hekimi Hatice Uslu Yeniçeri, diş taşı temizliğinin dişlerin üzerinde biriken tartarın temizlenmesi için yapılan düzenli bir işlem olduğunu belirtti. Yeniçeri, "Hastalarımıza genellikle 6 ayda bir ya da yılda bir periyodik kontrollerini öneriyoruz. Diş taşı temizliği, dişlerin sağlıklı kalmasını sağlayan ve ileride daha büyük problemleri engelleyen bir işlemdir." dedi.

DİŞ BEYAZLATMA ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Diş beyazlatmanın etkisinin, hastanın günlük alışkanlıklarına bağlı olarak değişeceğini kaydeden Diş Hekimi Yeniçeri, beyazlatma sonrası dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yaparak, beyazlatmadan sonra kahve, çay gibi renkli içeceklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. "Beyaz bir tişörte renk veren her şey dişlerde de lekelenmelere yol açabilir" diyen Yeniçeri, "Özellikle beyazlatma işleminden sonra ilk iki hafta içinde bu tür gıdalardan kaçınılması gerekir. Beyazlatmanın etkisi, kişinin yaşam tarzına göre değişir ancak doğru bakım ve diş hijyenine dikkat edilirse etkisi uzun süre devam edebilir." dedi.

HERKES HOLLYWOOD GÜLÜŞÜNE SAHİP OLABİLİR Mİ?

Hollywood gülüşünün estetik açıdan ideal kabul edilen bir gülüş türüdür ancak herkesin bu gülüşe sahip olup olamayacağı kişisel diş yapısına bağlı olduğunu ifade eden Yeniçeri, muayene yapılmadan böyle bir sonucu tahmin etmenin zor olduğunu belirtti. "Kişinin diş yapısı ve genetik faktörler bu konuda oldukça belirleyicidir" diyen Yeniçeri, muayene etmeden herkese Hollywood gülüşü vadedilemeyeceği, ancak çeşitli estetik işlemlerle çoğu kişiye estetik açıdan hoş bir gülüş kazandırılabileceğini söyledi.

İMPLANT KEMİK KANSERİ RİSKİ TAŞIR MI?

İmplantların kemik kanseri yaptığına dair söylentiler ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yeniçeri, implantların vücuda zarar vermediğini ve özellikle dişsiz kalmış hastalar için uygun çözümü sunduğunu belirterek, "İmplantlar, çene kemiğine uyumlu bir şekilde yerleştirilen titanyum vidalar olup, vücutta herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Dişsiz kalan hastalar için en etkili ve sağlıklı çözüm yöntemlerinden biridir" diye konuştu.

https://youtu.be/pz51yVRXh8s