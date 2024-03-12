DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hatice Gençay’ı destekleyeceklerinin sözünü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, yerel seçim çalışmalarında vites yükseltti.

Adaylığı ilan edildikten sonra Didim’de çalmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmamak için gecesini gündüzüne katan Hatice Gençay, bugün DİSK Genel İş Sendikası Didim Şubesi’nin açılış törenine katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı tören, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Katılımcılarla tek tek sohbet eden Hatice Gençay, Türkiye’nin en büyük işçi sendikalarından birisi olan DİSK Genel İş Sendikası’nın Didim’e şube açmasını mutlulukla karşıladığını ifade ederek emekçilerin her zaman yanında olacağının sözünü verdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hatice Gençay’ı sonuna kadar desteklediklerini belirterek seçim çalışmalarında başarılar diledi. Hatice Gençay, açılış törenin ardından CHP’nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.