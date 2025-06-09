Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılının “Aile Yılı” kapsamında yeni evlenen 500 genç çiftin umre bedelinin yarısının Müstakil Din Görevlileri ve Vakıf Çalışanları Derneği (MÜSDAV) tarafından karşılanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte aile kurumunu güçlendirme hedefiyle gerçekleştirdikleri faaliyetleri açıkladı.

Prof. Dr. Erbaş, özellikle ailelere ve gençlere yönelik özel umre programlarına vurgu yaparak, bu programlarla aile fertlerinin kutsal topraklarda birlikte manevi bir deneyim yaşamasını ve nesiller arası bağların güçlenmesini amaçladıklarını belirtti.

2025 yaz tatili döneminde düzenlenecek umre programında yeni evlenen genç çiftlere özel bir imkan sunulacağını müjdeleyen Erbaş, 1 Haziran 2024’ten sonra evlenen 500 genç çiftin umre bedelinin yarısının, Müstakil Din Görevlileri ve Vakıf Çalışanları Derneği (MÜSDAV) tarafından karşılanacağını belirterek, “Eşlerden birinin ücreti MÜSDAV tarafından karşılanmış olacak inşallah” dedi.