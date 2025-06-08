Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı yolunda hayata geçirilen melodili yol uygulamasını bizzat deneyimledi. Bakan Uraloğlu, sırada Mehter Marşı’nın planlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan-Beypazarı yolunda gerçekleştirilen melodili yol uygulamasını yerinde test etti.

Uygulamanın detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu, yolun araçların tekerlek sesleriyle melodi üretmesiyle dikkat çektiğini belirtti.

100 kilometre hızla sesin seyir halindeyken melodinin duyulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, gelecekte bu kapsamda Mehter Marşı’nı da hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

???? Nallıhan-Beypazarı yolunda hayata geçirdiğimiz melodili yol uygulamamızı bizzat deneyimledik. ????️????Sırada inşallah Mehter Marşı’mız var… ????#TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/i92Bir5Hls— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 8, 2025

Hatırlanacağı gibi, geçen ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilk kez Ankara’nın Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde hayata geçirilmişti.

Uygulama, sürücülerin sabit bir hızda ilerlerken Mozart’ın Türk Marşı’nı duymasını sağlıyor.