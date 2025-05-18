İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025’te standart dışı far kullanan 26.822 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. 8-15 Mayıs’ta 3,6 milyon araç denetlendi, 531.491 sürücüye ceza kesildi. Bakan, “Kurallara uyalım, yolda sınırları aşmayalım” çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılında trafik güvenliğini tehdit eden standart dışı far kullanımı ve diğer ihlallere yönelik denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 64. maddesine göre, standart dışı far, LED, neon veya renkli ampul kullanan, orijinal aydınlatma sistemine müdahale eden ve karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanan 26.822 sürücüye idari para cezası uygulandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1924022201423925697

8-15 MAYIS’TA YOĞUN DENETİM

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri’nin 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 679 bin 567 aracı denetlediğini belirtti. Denetimlerde; Standart dışı ışık (çakar) kullanan 56 sürücüye işlem yapılırken, hız ihlalindeki 150 bin 859 sürücü ile periyodik muayene eksikliğinden dolayı 29 bin 116 araca, emniyet kemeri kullanmamadan dolayı 29 bin 836 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 sürücüye, zorunlu mali sorumluluk sigortası eksikliğinden dolayı 7 bin 843 araç olmak üzere toplamda 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi.

Trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek, standart dışı far ve ışık kullanımının diğer sürücüleri tehlikeye attığını vurguladı.