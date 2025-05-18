Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Lezzet Festivali’nde sahne alan Turgay Başyayla seslendirdiği türkülerle festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen “Osmaniye Lezzet Festivali” etkinlikleri çerçevesinde festivalin onur konuğu Turgay Başyayla konser verdi. Ünlü Sanatçı Turgay Başyayla’nın festival alanı içerisinde sahne aldığı konserde binlerce kişi doyasıya eğlenirken ‘Türkiye’m, Mihriban, Yaz Dostum, Maraştan Bir Haber Geldi” gibi türkülerle konser doruk noktasına ulaştı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı konserde binlerce kişi Turgay Başyayla’nın sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

“BİZ OSMANİYE’MİZDE SİZLERE HİZMET ETMEYE AŞIĞIZ”

Konser öncesi kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı İbrahim Çenet, “Maşallah Osmaniye, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Festivalimiz hayırlı olsun. Gerçekten Lezzet Festivalimiz Osmaniye’mize yakıştı mı? Yakıştı. Beğendik mi? Beğendik. Biz Osmaniye’mizde sizlere hizmet etmeye aşığız. Bizler sizlere hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hamdolsun bundan yaklaşık 15 ay önce yetkiyi verdiniz biz o günden beri Osmaniye’miz canla başla çalışıyoruz. Tabi biz yaptıklarımızı burada anlatmaya kalksak sabah olur. Sizde sıkılırsınız. Zaten bizleri çok yakından takip ediyorsunuz. Şunu lütfen bilin. Emanet doğru ellerde emanet doğru yerdedir. Her yaptığımız işte sizleri hesaba katarak memleketimize hizmet etmenin kıvancını yaşıyoruz. Osmaniye’mizin tarihi Atatürk Caddesi’nde bir kez daha gördük Osmaniye’nin gündelik hayatının yaşadığı bu koridor yolların içerisinde hayatın akışı içerisindeki festivalleri daha çok sevdi. Sevdik mi? Sevdik. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konserin sonunda Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Turgay Başyayla’ya çiçek takdiminde bulunarak festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.