Bilecik'te vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde eş zamanlı “Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen geniş çaplı operasyonda dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

352 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda:

5.424 kişi kontrol edildi, 13 yoklama kaçağı yakalandı.112 işyeri ve 48 metruk bina denetlendi.2.682 araç kontrol edilirken, 9 araç trafikten men edildi.1 hacizli/yakalamalı araç tespit edildi, 1 sürücünün ehliyeti geri alındı.Arama kaydı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

SUÇ VE SUÇLULARA GEÇİT VERİLMEDİ

Uyuşturucu madde bulundurma suçundan 1 kişi gözaltına alındı.Banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçundan 1 kişiye işlem yapıldı.Hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.Yasal kalış süresi dolan 1 yabancı uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yetkililer, bu tür uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.