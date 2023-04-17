Bunlar da ilginizi çekebilir

Edinilen bilgiye göre, Silvan'ın Söğütlü köyünde köpek sürüsü, besici Mehmet İhsan Karadeniz'e ait ağıla girerek yaklaşık 40 koyunu telef etti. Ağıldaki telef olmuş koyunlar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu

Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.