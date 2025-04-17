Fiziksel Tıp ve Robotik Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, dizlerinde sorun olanlar için merdivenden inip çıkmanın sakıncaları konusuna dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Asansör yerine merdiven kullanmanın yararları saymakla bitmez. Ancak bu durum herkes için geçerli değil. Merdivenden inip çıkmak herkese iyi gelmiyor.

"Dizinizde ağrı varsa merdivenlerden uzak durmanız gerekiyor" diyen Fiziksel Tıp ve Robotik Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, dizlerinde sorun olanlar için merdivenden inip çıkmanın sakıncaları paylaştı.

İNERKEN AĞIRLIĞIMIZIN 3,5 KATI, ÇIKARKEN 2,5 KATI

"Dizimizde bilmediğimiz bir rahatsızlık varsa; merdiven çıkmak rahatsız edici hatta acı verici olabilir" diyen Doç. Dr. Çorum, "Aşağı inmek dizlere çok daha fazla baskı uygular. Merdivenlerden aşağı indiğinizde, diz kapağındaki kuvvet vücut ağırlığınızın 3,5 katıdır. Merdiven çıkmak da bir kişinin vücut ağırlığının 2,5 katı kadar bir kuvvet uygular. Dizinizin ağrımasına rağmen merdiven kullanmakta ısrar ederseniz; zamanla dizinizi destekleyen kıkırdak parçalanabilir veya dejenere olabilir" dedi.

Çeşitli nedenlerden dolayı merdiven kullanmak zorunda olunduğunda uyulması gereken teknikleri açıklayan Doç. Dr. Çorum, "Çıkmak için basamağa adım atarken önce daha güçlü bacağınızı kullanın. Aşağı inerken daha zayıf bacağınızla başlayın. Korkuluklardan tutunun. Tutunma, biraz ağırlığı azaltabilir ve eklemlerinizdeki baskıyı hafifletebilir. Her adımda tüm ayağınızın düz bir şekilde basamağa yerleştirildiğinden emin olun. Eşya taşıyorsanız bir sırt çantası kullanın" dedi.