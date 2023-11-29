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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz’ isimli sempozyuma ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz’ projesi kapsamında düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yaptı.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerine dikkat çekilen sempozyumda, İSG kültürünün tarihsel gelişimi, günümüz teknolojileriyle etkileşimi ve proje paydaşlarının sektöre katkıları ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı iş birliğinde, DEÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Eylül Aydın Kutlu, TİSK Eğitim ve Gelişim Direktörü Erdem Demirbaş, Turkcell Grup Sağlık Esenlik ve Çevre Yöneticisi Dr. Serkan Alkan, DEÜ Üst Yönetimi, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar.

ÖNEMLİ ÇIKTILAR SUNACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin destekleriyle düzenlenen sempozyumu değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’de sadece altı üniversitede gerçekleşecek organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. DEÜ’nün iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de öncü projeleri hayata geçiren bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hotar, “Öncelikle böylesi önemli bir projenin sempozyum ayağına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin, tüm sektör alanları için oldukça önemli bir konu olduğunu ve önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rektörlüğümüz öncülüğünde bugüne kadar ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasında DEÜ olarak farklı disiplinlerde birçok çalışma yürüttük. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezimiz faaliyetlerini titizlikle sürdürürken, bir yandan Aliağa’da çok yakında hizmete alınacak Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanemizle de bu alana katkılarımızı sürdüreceğiz. Organizasyonda ayrıca öğretim üyelerimizin de konuya yönelik bilgilendirici sunumlarıyla alana yönelik önemli çıktılar elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“ÖNCELİK GÜVENLİK”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, sempozyum kapsamında “Sıfır Kazaya Yolculuk” sloganıyla hem mesleki ve teknik liselere hem de üniversitelere farkındalık kazandırmayı istediklerini belirterek, “Bu farkındalığın önemini ileride öğrencilerimiz dahil olacakları iş dünyasında daha iyi anlayacaklar. Hangi işi yaparsak yapalım, güvenli ortamı sağladıktan sonra çalışmaya başlamanın önemini proje kapsamında vurgulayamaya çalışıyoruz. Tüm bu bilgi paylaşımları ve sempozyumdan edinilecek çıktıların, İSG alanında öncü çalışmalara zemin hazırlayacağını düşünüyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde iş birlikleri için tüm paydaşlara, hocalarımıza ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.