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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, İsrail’in Gazze şehri başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıları, düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.İZMİR (İGFA) - İsrail’in Gazze şehri başta olmak üzere Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırıların 28’inci gününde, Türkiye’nin dört bir yanında İsrail’e yönelik tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü ölümcül saldırıları, düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı. DEÜ çatısı altında öğrenim gören 40 farklı ülkeden öğrencinin katıldığı basın açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapılarak, Gazze’deki kuşatmaya ve insanlık dramına dikkat çekildi.

DEÜ’nün Alsancak’taki Rektörlük binası önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; “Filistinli öğrencilerimizin öncülüğünde Üniversitemiz bünyesindeki yaklaşık 40 ülkeden öğrencimizle gerçekleştirilen veartık bir terör devleti haline gelmiş olan İsrail’i en şiddetli şekilde kınıyor, işlediği insanlık suçunu ve sivil katliamları durdurmasını en hızlı şekilde talep ediyoruz. Uyuyan dünyayı uyanmaya davet ediyoruz. DEÜ ailesi olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere daha buradan ifade etmek istiyoruz. Bugün Filistin’de yaşanan bu katliama bugün dur demeyenler, kendileri yaşadığı sorunlarda bu suskun dünyaya suskun deme hakkı bulamayacaklar. Dünyanın beşten büyük olduğunu kabul etmeyenler, yarın böyle bir durumla karşılaştığında gidecekleri bir yer belki de bulamayacaklar. Bunun bilincini bir kere daha vurgulayarak İsrail’in yaptığı katliamlara dur diyoruz” dedi.

“DÜNYA KAMUOYU ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR”

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde uzmanlık eğitimi alan Dr. Reham Abushar, İsrail’in 7 Ekim’de Gazze şehrine yönelik başlattığı kuşatma ve bombardımanın Filistin’de sebep olduğu yıkıma dikkat çekerek, “Bu alçak saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli soydaşlarımızın sayısı neredeyse 11 bine yaklaştı. Üstelik bu sayının yarısı çocuklardan, büyük bir çoğunluğu ise kadınlardan oluşuyor. Her gün yüzlerce Filistinli ölürken, çok daha fazlası yaralanırken ve aileler yok olurken, dünya kamuoyu yaşananları görmezden gelmeye, üç maymunu oynamaya devam ediyor” ifadelerinde bulundu.