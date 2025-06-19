Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (DOSABSİAD), 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından göreve başlayan Onur Kutlualp başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.BURSA (İGFA) - Toplantıda yeni dönemin yol haritası belirlenirken, Başkan Kutlualp, "DOSABSİAD’ın güçlü mirasını daha da ileriye taşımak için hep birlikte azimle çalışacağız," mesajını verdi.

Büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade eden DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp “Üyelerimizin bize gösterdiği güvenin bilincindeyiz. İlk toplantımızda öncelikli projelerimizi, sanayimizin ihtiyaçlarını ve yeni dönemin yol haritasını detaylı şekilde ele aldık. Yönetim kurulumuzdaki görev dağılımını, her bir arkadaşımızın bilgi, birikim ve tecrübesinden en verimli şekilde yararlanmayı hedefleyerek titizlikle belirledik” dedi.

“NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE MESLEKİ EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”

Özellikle, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin sanayinin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi noktasında üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliklerini derinleştireceklerini söyleyen Başkan Kutlualp “Bununla birlikte, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile olan ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşımak ve bölgemizin ortak menfaatleri için iş birliğini güçlendirmek de ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yönetim kurulu üyelerimizin DOSAB komitelerinde daha aktif görev alması için de adımlar atacağız. Birlikte hareket ederek, birlikte üreten ve birlikte başaran bir DOSABSİAD anlayışını ön planda tutacağız. Bu yeni dönemin, birlik ve dayanışma içinde, hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

DOSABSİAD'ın 19. Dönem Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Onur KUTLUALP

Başkan Yardımcısı: M. Akif DİKİCİ

Başkan Yardımcısı: İbrahim ERDEMİR

Başkan Yardımcısı: Şerife FAİDELİBAŞ

Genel Sekreter: Yılmaz ACAR

Sayman: Fatih TUĞRAL

Üye: Cengiz YEDİKARDEŞ

Üye: Serdar MENEMEN

Üye: Mehmet BEYSEL

Üye: İhsan PEKAYLA

Üye: Altay OCAK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Diğdem Berrak DURMAZ ER

Ece Nur ŞAHİN

Sena ÇEVİKEL

Murat YILMAZ

Muhammed Ali YÜCEL

Semih KAYNAR

Rıdvan KAR

Emre ACAR

Ertan ÇEÇENER

Denetleme Kurulu Asil Üyeler:

Cengiz ÇALIŞKAN

Mustafa ACAR

Sarp Koray ERDİLEK

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

Cem SÖZERİ

Meral KESKİN

Soykan GÜLSEÇEN