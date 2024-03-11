Yerel seçimler için çalışmalarında devam eden Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal Karacasu'da kaymakam Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret ederek başladı.

Demokrat Parti Aydın il başkanı Serhat Emanet, Nazilli belediye başkan adayı Durmuş Tobal, Demokrat Parti Karacasu Belediye başkan adayı Burhan Turgut, büyükşehir belediye başkan adayı Hüseyin Turgut, Efeler belediye başkan adayı Hasan Dinçer, Efeler ilçe başkanı Muzaffer YılmazKaracasu Meclis üyesi adayı Bülent Eriklioğlu, Efeler Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Uysal ve Demokrat Parti kadın kollar katıldı ile Demokrat Partililer katıldı.

Demokrat parti Karacasu seçim bürosunun açılışı yapan Gültekin Uysal " Demokrat Parti'nin secim bürosunun açılışını yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Demokrat Parti gösterdiği adaylar ve mücadele ile tekrar milletimizin umudu olmuştur. Bütün adaylarımıza, meclis üyelerimize başarılar dilerim" dedi.

Açılış sonrasında esnaf ziyaretinin yanı sıra Uysal, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Karacasu Pazarını, Karacasulu çömlek ustalarımı ve Afrodissias ören yerini ve Geyre’yi ziyaret eden Uysal Aydın’daki yoğun programı Buharkent, Karpuzlu ve yarın Efeler ile devam edecek