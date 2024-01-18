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“Su Vatandır” hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkân sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, Türkiye'nin dört bir yanında su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunuyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Genel Müdürlüğü'nün kuruluş tarihinden bu yana ''Su Vatandır'' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldıkları baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirildiğini kaydederek, "Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir" diye konuştu.

Yeşil Bursa’da, 568 bin 410 dekar araziyi suyla buluşturduklarını kaydeden Genel Müdür Balta, Bursa’ya yapmış oldukları DSİ yatırımları kapsamında da 18 milyar 800 milyon TL değerinde 133 tesis inşa ettiklerini belirtti. Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğini kaydeden Balta, "Son 21 yıldaBursa’da inşa ettiğimiz46sulama tesisi ile 568 Bin410dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bursa'mız için üretmeye devam edeceğiz" dedi.