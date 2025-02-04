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Yönetim Kurulu Vali Ayyıldız’a plaket takdim ederken, Vali Ayyıldız da yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeni faaliyete başlayan Güney Marmara bölge yönetimi, birliğin faaliyetlerini ve Türk Dünyası’nın geleceğine yönelik çalışmaları Vali Ayyıldız’a aktardılar.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanlığı ve yönetimi Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Cemalettin Açar, Bölge Başkan Yardımcısı İsmail Komar, İl Başkanı Dr Kazım Recep Mamlagil, Genel Merkez Genel Sekreteri Enver Güler, Bölge Başkan yardımcısı Fatih Halisdemir, Bölge Başkan yardımcısı Hasan Tüfekçi ve Bölge Başkan yardımcısıdır Bünyamin Akdemir Vali Ayyıldız’a çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

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