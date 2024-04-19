Kazandığı pek çok ödülle sanatını farklı bir boyuta ulaştıran ünlü opera sanatçısı tenor Sedat Can Öztoprak Berlin'de Başrol Temsiller yapmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne dek elde ettiği sayısız Uluslararası ve Ulusal üstün başarılarıyla, elde ettiği Uluslararası Yarışma Birincilikleriyle, anlayışıyla, Türk Operasına kattıklarıyla, getirdiği yeniliklerle, kazandığı sayısız Uluslararası ve Ulusal Ödüllerle Opera Sanatını farklı bir boyuta taşıyarak Opera Sanatında devrim yaratan Ülkemizin gururu dünyaca ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak 2021 yılından sonra bu yıl yeniden Dünyanın en büyük Opera Sanat şehirlerinden olan Berlin'de Başrol Temsiller yapmaya hazırlanıyor.

2021 yılında Uluslararası Berlin Opera Festival'inde Puccini'nin ünlü Operası Gianni Schicchi'de başrol Rinuccio'yu üstün başarıyla yorumlayarak tüm dünyada büyük ses getirip Ülkemizi birkez daha en iyi şekilde temsil etmiş olan dünyaca ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak, bu yıl yine Berlin'de, Uluslararası Berlin Opera Festivali'nde Puccini'nin Gianni Schicchi Operası'nda Rinuccio'yu, ve Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nda Tamino'yu yorumlayarak Berlin seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyaca Ünlü Opera Sanatçımız Tenor Sedat Can Öztoprak ayrıca önümüzdeki aylarda yine Berlin'de unutulmaz bir konser de vermenin hazırlığı içeris inde.