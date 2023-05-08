14 Mayıs seçimleri, geçtiğimiz günlerde The Economist’in kapağında ‘2023 yılındaki dünyanın en önemli seçimi’ olarak yer bulmuştu. Seçimlere sayılı günler kala Türkiye, dünya basınında geniş yer bulmayı sürdürüyor.

Erzurum saldırısı Bloomberg’de

Dün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde uğradığı saldırı, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Dün siyasiler ve ünlü isimler tarafından tepki çeken olay, ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg’de de yer buldu. Bloomberg haberi, “Türkiye’de muhalefetin mitingi, seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığı ile kullandı. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP’nin yönettiği Erzurum’da konuşmasını yapamadı. İmamoğlu, miting sırasında taşlı saldırıya uğradı” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca İmamoğlu’nun saldırıdan Erzurum belediyesini ve bölgedeki polisleri sorumlu tuttuğu ifade edildi. “CHP’nin verilerine göre aralarında çocukların da olduğu onlarca insan yaralandı” denildi.

Haberde ayrıca, “Erdoğan 20 yıl Türkiye’yi yönetti ve 14 Mayıs seçimlerinde en geniş kapsamlı muhalefet bloğuyla karşı karşıya. İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu adına miting yapıyordu” hatırlatması yapıldı.

Reuters, Erdoğan’ın yeniden seçilmesini ele aldı

İngiliz haber ajansı Reuters de bugün “Türkiye’de yaşam pahalılığı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini tehdit ediyor” başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, ekonomik kriz nedeniyle AK Parti tabanının önemli bir bölümünün de artık iktidara oy vermeyi düşünmediğine vurgu yapıldı.

Erdoğan'ın iktidarının ilk 10 yılında ekonomik büyüme sayesinde düşük gelirli muhafazakar Müslüman tabanını korumayı başarmasına rağmen AKP'nin ortodoks olmayan ekonomik programıyla patlak veren krizin son bir iki yılda Erdoğan'ın popülaritesini erittiği ve 20 yıllık iktidarına en büyük seçim tehdidini yarattığına yer verildi.

Reuters haberde ayrıca daha önce Erdoğan’ı desteklemiş olmasına rağmen bu seçimde desteklemeyeceğini söyleyen seçmenlerin ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da çalışan Hakim adlı bir berber, en basit şeyleri bile almakta zorlandığını söyleyerek bundan Erdoğan'ın ekonomi politikalarının sorumlu olduğunu ve ona oy vermeyeceğini belirtti. 2018'deki seçimler sonrası ekonomik nedenlerle AK Parti'yi ve Erdoğan'ı sorgulamaya başladığını anlatan İstanbullu berber, 2021'de oyunu Erdoğan'a vermeyeceğini ifade ederek “Verdikleri hiçbir söz gerçekleşmedi” dedi.

İngiliz Haber Ajansı Reuters, Hakim Bey'in ifadelerinin yıllardır yüksek enflasyonla mücadele eden milyonlarca Türk'ün düşüncelerinin bir yansıması olduğunu yazdı. Gıda ve diğer ürünlerdeki fiyat artışlarına ve ekimde enflasyonun rekor düzeye ulaştığına dikkat çekti.

Haber: Ebru Paksoy