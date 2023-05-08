“Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı” olarak nitelendirilen, ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, seçim çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Her gün Aydınlılara projelerini açıklayan Aksu, bir yandan da siyaset dünyasına uyarılar göndermeyi sürdürüyor. Aksu dün yaptığı açıklamada, Aydınlıları deprem konusunda uyararak, deprem gerçeğini yok sayan siyaset ortamını şiddetle eleştirdi.

“Depremin etkilerini ortadan kaldırmak yerine yok sayıyorlar”

Hüseyin Aksu, “Vatandaşımızı birbirine kırdırarak, canımızı ve malımızı tehdit eden en büyük sorun olan depremin etkilerini ortadan kaldırmak yerine, bunu yok sayarak müzikli, çalgılı, kavgalı, ithamlarla dolu, tehditlerle bezenmiş bir ortama milletimizi sele kapılmış yaprak gibi teslim eden siyasi yapı, tarihi bir sorumluluk altına giriyor” diyerek devam etti:

“Biz Aydınlılar deprem riskinin zirvesindeyiz. Kimse seçimden önce enkaz altında can verip vermeyeceğimizin garantisini veremez. Durum bu iken, Aydın’ın ve ülkenin gündeminde ne deprem ne de başka bir ciddi sorunun tartışılmaması siyasetin ne denli çürüdüğünü ve halkı adeta sürüklediğini gösteriyor” dedi.

“Siyasetçilere sorunların nasıl çözümleneceğini sormalıyız”

Siyasetçilerin gündeminde depremin olmadığını söyleyen Aksu, halkı da bu konuda harekete geçmeye davet ederek, “Hepimiz, siyasetçilerden başta deprem olmak üzere, ekonomik sorunların nasıl çözümleneceğini sormalıyız” dedi.

Bağımsız Milletvekili Aksu, yaptığı açıklamaların ardından, yıllarca üzerinde çalışıp hazırladığı, “Deprem Reformu” adı altında topladığı, yedi ayrı kanun tasarısını ve bunlara bağlı 130 yönetmelik ile sistemin işlemesi için hazırlanan eğitim ve sertifikasyon kılavuzları müfredatını vatandaşlara tanıttı.

“AFAD bu planları dikkate almalı”

Aksu ayrıca Aydın merkez ve 16 ilçe için hazırladığı “Deprem Yönetimi Master Planlarını” tanıtarak, “Bu planların AFAD tarafından dikkate alınması, gerekli hazırlıkların yapılması çok önemlidir. Aksi halde büyük acılara boğulmamız kaçınılmaz olacaktır” diyerek şu anki siyasi ortamın, bunlardan ne kadar uzak olduğuna dikkat çekti.

“Bizler seçmen olarak kendi hayatımızı hiçe sayarak, siyasetin akıp giden bu çamurlu seline kendimizi kaptırmayalım. Siyasetçilerden çözüm isteyelim. Çözüm önerenlere destek olalım. Yarın, bunun bedelini ağır ödemeyelim” dedi.

Haber: Ebru Paksoy