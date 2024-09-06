Düzce'de Hollanda'dan otostop yardımı ile gelen ve madur olup yolunu kaybeden Tolenaars Kamiel'e önce mahalleli, sonra da polis sahip çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de merkeze bağlı Metek TOKİ Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin arkasındaki yol kenarında 2 gündür kurulu vayitte duran bir çadırı farkeden sakinler Hollandalı gezgine yemek ve çay ikram etti.

Yeterince anlaşamayan mahalle sakinleri gezginin başına birşey gelmesin diye akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çadırın yanına gelen polis ekipleri, gezgine yardımcı olmak için yabancılar şubesine teslim etmek üzere polis misafirhane götürdü.