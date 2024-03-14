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Yaralı Şahin'e kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevkedildi.

Bursa'da 3,5 milyon metrekareye 'yeşil' söz

Bursa'da 3,5 milyon metrekareye 'yeşil' söz

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