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Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçalrdan biri orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda kavşak içerisinde iki otomobil kaza yaptı.

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