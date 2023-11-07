Düzce'de Otluoğlu Köyü'nde meydana gelen bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan bir kişi balkondan atlayarak kurtuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'de merkeze bağlı Otluoğlu Köyü 19157 Sokak'ta Yusuf Ç.'ye ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde bulunan Yusuf Ç. son anda balkondan atlayarak kurtuldu. Yaralı Ç., sağlık ekipleri tarafindan hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.