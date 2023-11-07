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Gara ve Kandil'de 12 hedefe imha!

Gara ve Kandil'de 12 hedefe imha!

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de Otluoğlu Köyü'nde meydana gelen bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan bir kişi balkondan atlayarak kurtuldu. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de merkeze bağlı Otluoğlu Köyü 19157 Sokak'ta Yusuf Ç.'ye ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

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