Düzce'de Kiremit Ocağı Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerinde bulunan tanınmış bir markanın mağazasında banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma olayı yaşandı.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre mağazaya çeyizlik bakmaya giden D.E. Ve A.B.E. mağaza görevlileri tarafından bir üst kata çağırılıp burada kendilerine 130 bin TL değerinde paket ürünü 80 bin TL olarak alabileceğini söylediğini, ardından kendilerinin izni olmadan kartından H.KARACA ve Y.KARSLIOĞLU tarafından POS'tan 10 bin TL çektiğini daha sonra da telefon bankacılığından Y.KARSLIOĞLU adına izni olmadan 10 bin TL gönderdiğini iddia etti.

Müşterinin ürünleri almaktan vazgeçtiğini beyan etmesine rağmen paranın iade olamayacağını söylenmesi üzerine D.E. Ve A.B.E. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.