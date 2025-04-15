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Düzce Üniversitesi çevresinde yabancı öğrencilerden rahatsız edici davranış, ikinci bir Karabük Üniversitesi vakası olarak yorumlandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi bölgesinde yabancı uyruklu öğrenciler, otomobilde yüksek sesle müzik açarak seyir halindeyken çevredekileri rahatsız etti. Öğrenciler, bu anları video kaydına alarak tehditvari ifadelerle sosyal medyada paylaştı.

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